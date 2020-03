Alle gegen Landesrätin Andrea Klambauer (Neos): So könnte man die Diskussion rund um die umstrittene Vergabe der Frauenhäuser beschreiben. An die 80 Frauen demonstrierten am Mittwoch vor und im Landtag gegen die Maßnahme. Sie fordern: Stopp der Ausschreibungen! Ein funktionierendes System wird zerstört.