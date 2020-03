Die Regierung in Rom hat wegen des Coronavirus im Februar die Aussetzung von sportlichen Veranstaltungen in fünf norditalienischen Regionen erlassen. Zehn Spiele in Italiens Fußball-Oberhaus und nun zwei in der Coppa Italia wurden bisher auf einen noch unbestimmte Zeitpunkt verschoben, darunter auch der Liga-Hit Juventus Turin gegen Inter.