Der Deutsche Fußball-Bund und die Vereine wollen in der hitzigen Debatte um Schmähungen und Beleidigungen in den Stadien die Konfrontation mit den Fans nicht weiter verschärfen. Daher gab es im Viertelfinale des DFB-Pokalspiels zwischen Schalke 04 und Bayern München (0:1) am Dienstag keine Reaktion auf Sprechchöre („Hurensohn“) gegen Bayerns Torhüter Manuel Neuer aus der Schalker Fankurve.