Samsung kann für sich in Anspruch nehmen, in doppelter Hinsicht Erster zu sein, was Falt-Smartphones in Österreich angeht. Mit dem Galaxy Fold - hier geht’s zum Test - hat man das erste Handy nach Österreich gebracht, das vom Smartphone zum Tablet wird und damit Huaweis Mate X ausgestochen. Und mit dem Galaxy Z Flip, das seit kurzem im heimischen Handel ist, hat man das wiederauferstandene Moto Razr überholt, das unter dem Dach des PC-Riesen Lenovo gedeiht.