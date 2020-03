Das Hotel

Das Hotel Donnerhof**** in Fulpmes ist für diesen Urlaub genau die richtige Anlaufstelle. Sie erhalten exklusive Aktivitätstipps für die Region direkt von der Chefin des Hotels und werden auch in allen anderen Belangen bestens beraten. Was das Hotel aber so besonders macht sind neben der traditionellen Tiroler Küche auch die hervorragende zentrale Lage in Fulpmes sowie der Wellnessbereich in dem Sie sich nach einem anstrengenden Tag erholen können. Es erwarten Sie ein Hallen- sowie Freibad, eine Sauna und auch ein Dampfbad.