Eingebettet in diese Fantasiewelt ist der 16-jährige Ian Lightfoot (im Original von Tom Holland gesprochen), ein nerdiger Teenager und domestizierter Elf mit glänzend blauen Haaren, schlumpfblauer Haut und langen Ohren, ebenso wie sein älterer Bruder Barley (Chris Pratt), ein alberner, ausgelassener Faulpelz in einer Jeans-Bikerweste mit einem alten Van namens Guinevere. Keiner der beiden Brüder erinnert sich wirklich an den Vater, der starb, bevor Ian geboren wurde und als Barley noch ein Kind war.