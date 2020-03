Der via Telefon zugeschaltete Fan in der englischen Show „talkSPORT“ wirkt geradezu panisch. Er glaube nicht mehr an den Titelgewinn; er wüsste nicht, welche vier Spiele seine Mannschaft noch gewinnen solle; die Mannschaft bekomme zu viele Gegentore. Es handelt sich, wohl gemerkt, um einen Fan des FC Liverpool, der Mannschaft, die in der Premier League zehn Runden vor Schluss in der Tabelle 22 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten aufweist.