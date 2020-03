Einen Bleifuß aus Salzburg hat die Polizei am Dienstag auf der Westautobahn in Oberösterreich erwischt. Die Beamten blitzten den gebürtigen Türken mit 230 Stundenkilometern im Gemeindegebiet von Aurach am Hongar. Den Salzburger Raser erwartet nun eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck.