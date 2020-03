Österreich geht heuer mit einem eingängigen Retro-Funksong ins Tournament des 65. Eurovision Song Contest in Rotterdam: Unter dem Titel „Alive“ versucht Vincent Bueno mit einer Up-Tempo-Nummer Europas Sangeskrone zu erobern. Vorgestellt wurde das Lied erstmals am Mittwoch, bevor die offizielle Weltpremiere am Donnerstag um 7.40 Uhr im „Ö3 Wecker“ stattfindet.