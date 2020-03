Drogen, Geld und Schusswaffen

Mit Erfolg: Es handelte sich tatsächlich um Bunkerwohnungen, von wo aus die Straßendealer mit Nachschub versorgt wurden. Mehr als 60 Gramm Kokain, 300 Gramm Streckmittel sowie rund 3000 Euro an mutmaßlichem Drogengeld und Verpackungsmaterialien konnten von den Fahndern in den Wohnungen sichergestellt werden. Womit den drei anwesenden Verdächtigen aus Serbien (eine Frau und zwei Männer im Alter von 28 Jahren) noch an Ort und Stelle die Handschellen angelegt wurden. Sie wanderten umgehend in U-Haft!