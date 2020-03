Screenshots, die in einem Windows-Insider-Video präsentiert wurden, zeigen: An die Stelle der bunten Kacheln, die momentan das Windows-Startmenü prägen, könnten bald weniger aufdringliche Programmstarter ohne färbigen Hintergrund treten. Microsoft teste, das Startmenü „visuell von etwas chaotisch Buntem in etwas Einheitlicheres“ zu verwandeln, so der Insider.