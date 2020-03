Erster Fall in Polen - fast 600 Menschen unter Beobachtung

Erstmals wurde in Polen bei einem Patienten das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen. Bei dem Erkrankten handle es sich um einen Mann aus der westpolnischen Woiwodschaft Lebus, der sich zuvor in Deutschland aufgehalten habe, sagte Gesundheitsminister Lukasz Szumowski am Mittwoch, der weiter mitteilte: „Es geht ihm gut. Alle Personen, die mit dem Mann in Kontakt waren, sind in Quarantäne.“ Nach Angaben des Gesundheitsministers stehen derzeit weitere 68 Menschen in Krankenhäusern unter Beobachtung, rund 500 Menschen seien in Quarantäne zu Hause.