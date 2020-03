Wie erst jetzt bekannt gegeben wurde, kam der Mann am Freitag um 14.17 Uhr in die Bank. Inklusive Anstellen war er sechs Minuten später wieder weg. Dazwischen hatte er sich noch von dem Mitarbeiter in einen Saferaum bringen lassen, wo er mehrere gebündelte Banknoten an sich nahm. Mit den Worten „Überfall, Geld her“ hatte er Bares gefordert, außerdem den Angestellten zu mehr Eile angehalten. Nach dem Coup flüchtete er vermutlich in die Lützowgasse in Richtung Felbigergasse. Der Alarm wurde offenbar erst ausgelöst, als der Täter die Bank wieder verlassen hatte. Eine Fahndung verlief erfolglos.