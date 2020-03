Vorerst keine Tests am Landesgericht vorgesehen

Am Wiener Landesgericht für Strafsachen, wo am Montag eine an Covid-19 erkrankte junge Juristin ihren Dienst als Rechtspraktikantin angetreten hat, sind derzeit keine Tests auf SARS-CoV-2 vorgesehen. „Die Gefahr, dass sich jemand infiziert hat, ist nicht sehr groß“, sagte der Sprecher des medizinischen Krisenstabs der Stadt Wien, Andreas Huber.