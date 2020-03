Auf der Suche nach unermesslichen Reichtümern, dem ewigen Leben und göttlichen Kräften können sich PC-Gamer seit Dienstag (via Steam im Early Access) in Passtechs Action-RPG „Curse of the Dead Gods“ durch ein „scheinbar endloses Labyrinth voller bodenloser Fallgruben, tödlicher Fallen und Monster“ kämpfen. Eine Konsolenversion soll folgen, wie Publisher Focus Home Interactive ankündigte.