Der Mann (24) aus Radstadt im Pongau war Mittwoch kurz vor 8 Uhr mit seinem Auto in Radstadt auf der Salzburger Straße in Richtung Altenmarkt unterwegs. Als eine Radstädterin (78) ihren Pkw rückwärts aus einer Hauseinfahrt lenkte, stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Die Frau überstand den Unfall unbeschaft. Der Mann wurde mit der Rettung zum Arzt gebracht. Beide Autos erlitten erheblichen Schaden. Die Feuerwehr Radstadt war mit einem Fahrzeug und fünf Mann an der Unfallstelle.