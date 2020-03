Auf Dauer kommt es zu Störungen im System

„Bei ernährungsbedingter Bindegewebsazidose zeigt sich kein Einfluss auf den Blut-pH. Dennoch kann es auf lange Sicht zu Störungen bis hin zu Erkrankungen kommen. So zählen chronische Müdigkeit, Muskelschmerzen, Krämpfe, Infektanfälligkeit, Kopfweh, unreine Haut, Haarausfall, Mundgeruch, Schuppenbildung, aber auch Gicht, Entzündungen und rheumatische Erkrankungen zu den möglichen Folgen“, erläutert Mag. Grünwald. „Das Bindegewebe selbst verliert an Elastizität, kann verhärten, Sehnen, Bänder sowie Muskeln beeinflussen und Schmerzen verursachen.“ Vor allem auch der Darm leidet darunter. Neben Stress, üppigen Mahlzeiten, spätem Essen, regelmäßigem Alkoholkonsum und Medikamenteneinnahmen vermag eine ballaststoffarme Ernährung, zu viel Zucker, aber auch stark verarbeitete Lebensmittel auf lange Sicht zur Fehlbesiedelung des Darms zu führen. Dies äußert sich meist in Verdauungsstörungen, Blähungen, übel riechendem Stuhl, Reizdarm bis hin zu saurem Hochstoßen, Reflux, Mundgeruch und in der Folge möglichen Unverträglichkeiten.