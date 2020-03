Gegenüber Ö1 sagte Foitik, dass das Risiko in Österreich, das von der allgemeinen Bevölkerung ausgehe, „dem allgemeinen Lebensrisiko entspricht, also praktisch null ist“. Einzelne würden das Virus in sich tragen, und deren enge Kontaktpersonen seien in Quarantäne, deshalb gebe es „keinen vernünftigen Grund“, Veranstaltungen abzusagen. Was gemacht werde, sei, dass Besucher, die aus Risikogebieten kommen würden, gebeten würden, solchen Events fernzubleiben.