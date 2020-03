Lange hat es gedauert, jetzt ist es amtlich: WhatsApp hat am Dienstag offiziell einen Dark Mode für seinen Messengerdienst angekündigt. Die laut Eigenangaben „am häufigsten nachgefragte Funktion“ werde in den kommenden Tagen in der neuesten WhatsApp-Version eingeführt, so das Unternehmen in einem Blogeintrag.