SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner zeigte sich „maßlos enttäuscht“, dass die Grünen versucht haben, der Volkspartei „die Mauer zu machen“. Der VfGH habe aber mit seinem Erkenntnis, dass der U-Ausschuss im Umfang des ursprünglichen Verlangens von SPÖ und NEOS als eingesetzt gilt, die Bundesregierung in die „Schranken“ gewiesen. „Gestern war ein guter Tag für Transparenz, Kontrolle und Anstand“, so die SPÖ-Chefin. Der schwarz-grüne Versuch, mit „fadenscheinigen rechtlichen Argumenten“ zuzudecken, was für die ÖVP unangenehm werden könnte, blieb erfolglos. Nun müsse man „so rasch wie möglich“ mit der Aufklären beginnen.