Nach dem Spatenstich geht es in der Ulrich-von-Cilli-Straße los. Bis Juni soll erst einmal der südliche Gebäudeteil umgebaut werden. Um den Schulbetrieb so wenig wie möglich einzuschränken, steht der Haupttrakt in den Sommerferien auf dem Bauplan. Turnsaal und Lehrerzimmer werden erst 2021 in einer dritten Baustufe adaptiert. „Für den Fall, dass es zu einer Verzögerung kommt, besteht ein Plan, der den Betrieb ab Mitte September gewährleistet“, heißt es von Seiten der Stadt. Platz gibt es dann für zwölf Volksschulklassen mit ganztägiger Schulform und zwei Kindergartengruppen. Gedacht hat die Architektengemeinschaft Pinteritsch/Laggner auch an zwei Inklusionsklassen mit Therapie- und Nebenräumen.