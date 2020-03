Polizisten einer Fahndungsstreife der Polizei Tumeltsham-FPG kontrollierten am Dienstag um 23.40 Uhr auf der Altheimer Bundesstraße in Wenig/ I. einen 29-jährigen Syrer aus Frankreich. Am Beifahrersitz saß ein Mann, der sich mit einer gestohlenen französischen ID-Karte legitimierte. Bei der Einvernahme auf der Polizeiinspektion Tumeltsham konnte er als 24-jähriger Ägypter identifiziert werden. Beide Männer gestanden, dass es sich bei der Fahrt um eine Schlepperfahrt von Wien nach Frankreich handelte.

Der 24-Jährige stellte einen Antrag auf internationalen Schutz und wurde zur Fremdenpolizei in Wels gebracht, Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Ried/I. wurden erstattet.