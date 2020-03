„Kennen LASK in- und auswendig“

Zwischen dem Lineker-Posting und dem LASK-Video liegt freilich das Statement von Armand Benneker. Er ist Scout bei Manchester United und beobachtete den LASK beim 5:1-Sieg in der Bundesliga gegen Hartberg. Der Holländer, der von 2000 bis 2003 bei Lustenau, Bregenz und Altach gespielt hatte, zeigte sich darüber keineswegs irritiert, dass LASK-Coach Valérien Ismaël rotierte, gegenüber dem Alkmaar-2:0 mit Klauss, Potzmann, Ramsebner, Reiter und Tetteh fünf neue Spieler gebracht hat. „Das ist völlig egal, denn wir kennen den LASK in- und auswendig“, erklärte Benneker, der den Achtelfinal-Gegner am Donnerstag beim Cup-Halbfinal-Schlager in Salzburg erneut beobachten wird.