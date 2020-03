Was ihre Fans an Janine Pink so lieben - außer ihren sexy Kurven natürlich? Ihre natürliche Art, ist sich die „Köln 50667“ sicher. „Ich glaube, ich bin in der Öffentlichkeit genauso, wie ich sonst bin, und verstelle mich nicht“, erklärte die 32-Jährige im Interview mit dem „Playboy“, für dessen aktuelle Ausgabe sie sich jetzt splitternackt fotografieren ließ.