Gegen 21.45 Uhr stellte das Ehepaar den Wagen in der Garage ab - beim Aussteigen nahmen der Mann (73) und seine Frau (71) plötzlich einen merkwürdigen Geruch wahr. „Als der 73-Jährige die Motorhaube öffnete, schlugen ihm bereits Flammen entgegen. In weiterer Folge löschte der Mann mit einem in der Garage befindlichen Feuerlöscher den Brand und setzte die Rettungskette in Gang“, heißt es vonseiten der Polizei.