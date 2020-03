Kein Spielabbruch

In der Tat hing das Damoklesschwert Spielabbruch über der Partie zwischen Schalke und Bayern. Nachdem am vergangenen Wochenende in halb Deutschland beleidigende Transparente gegen Hoffenheim-Boss Dietmar Hopp affichiert worden waren, drohten Bayern- und Schalke-Vertreter damit, das Spielfeld sofort zu verlassen, wenn es zu ähnlichen Szenen in der Schalke-Arena käme. Dazu kam‘s nicht.