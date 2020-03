Prinz William und Herzogin Kate sind am Dienstag zu ihrem ersten offiziellen Besuch in Irland eingetroffen. Das Paar wurde in Dublin vom irischen Präsidenten Michael D. Higgins und seiner Frau Sabina empfangen. In einem grünen Mantel von Catherine Walker und einem ebenfalls grün gemusterten Kleid von Alessandra Rich trotzte die 38-jährige Dreifach-Mama dem stürmischen Wetter bei der Ankuft - das royale Paar war mit einem Linienflug der Fluggesellschaft Aer Lingus angereist.