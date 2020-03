Reptilien als Mitbewohner

Egal ob aus der Wüste Australiens oder dem Dschungel Borneos, möglichst bunt soll es sein, mit Schuppen und vielleicht auch ein bisschen giftig! Ausgefallen und besonders braucht aber auch die richtige Pflege und Haltung. Wie das aussieht zeigt Jeff, er hat seine Wohnung in einen Dschungel verwandelt. Wir besuchen den eingefleischten Exotenhalter. Neben Zeit geht aber auch viel Geld bei dem Hobby drauf, und die Tiere wachsen manchen Besitzern auch über den Kopf - dann werden sie oft ausgesetzt. Die schlimmsten Schicksale landen beim Blauen Kreis im Haus des Meeres: In dessen Auffangstation sieht man, was passiert, wenn ein Haustier unüberlegt angeschafft wird.