Und das vor allem dank Batz. Der 29-Jährige parierte insgesamt fünf (!) Elfmeter, den ersten bereits in der 83. Minute, die folgenden vier dann im Shootout, in dem auch ÖFB-Legionär Kevin Stöger am „Elfer-Killer“ scheiterte. Das gab es im DFB-Pokal noch nie.