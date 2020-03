Schwer, aber attraktiv - das ergab die Auslosung zur Nations League in Amsterdam! Österreichs Nationalteam trifft ab September, also nach der EURO, in der ersten Gruppe der Liga B auf Norwegen, Nordirland und Rumänien. Teamchef Franco Foda: „Eine spannende Gruppe! Für Platz eins muss jeder an sein Limit gehen.“