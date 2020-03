Der Pkw-Lenker (50) war ohne Führerschein im Ortsgebiet von Tweng im Lungau unterwegs. Dort beschädigte der 50-Jährige während der Fahrt mehrere Ampeln und weitere Verkehrsleiteinrichtungen. Ohne anzuhalten raste er daraufhin Richtung Mauterndorf weiter. Andere Verkehrsteilnehmer riefen daraufhin bei der Polizei an. In Mauterndorf konnten die aufmerksamen Lenker ihn schließlich stoppen, indem sie ihm seinen Fahrzeugschlüssel abnahmen. Die Polizei führte daraufhin einen Alkotest bei ihm durch. Ergebnis: Über zwei Promille. Die Beamten zeigten den 50-Jährigen an. Sein Pkw wurde abgeschleppt.