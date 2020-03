Speerwerferin Victoria Hudson hat in Potchefstroom in Südafrika erstmals in ihrer Karriere die 60-Meter-Marke geknackt! Die 23-Jährige kam am Dienstag beim ACNW League Meeting im McArthur Stadium auf 61 Meter und verbesserte ihre bisherige Bestmarke um 1,02 Meter. Damit holte sich die SVS-Leichtathletik-Athletin in dem Bewerb auch den Sieg und 15 Bonuspunkte für das World Ranking.