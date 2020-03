Mehr als 50 Coronavirus-Tote und über 2.000 Fälle wurden in Österreichs südlichem Nachbarland bereits bestätigt. Einige Länder, einschließlich Vietnam, wo am 5. April erstmals ein Formel-1-Grand-Prix gefahren wird, haben deshalb Quarantänezeiten für Personen verhängt, die zwei Wochen vor ihrer Einreise via Italien angereist sind bzw. sich dort aufgehalten haben. „Wenn ein Team daran gehindert wird, in ein Land einzureisen, können wir dort kein Rennen haben“, machte Brawn unmissverständlich klar. „Natürlich kann ein Team selbst entscheiden, nicht an einem Rennen teilzunehmen, das ist dann seine Entscheidung. Aber wenn ein Team aufgrund einer Entscheidung des Landes daran gehindert wird, an einem Rennen teilzunehmen, ist es schwierig, einen fairen Wettbewerb zu haben.“