Zwei weitere Reaktorblocks sollen in Betrieb gehen

Im Atomkraftwerk Mochovce sollten schon 2012 und 2013 ein dritter und vierter Reaktorblock in Betrieb gehen. Der Bau verzögerte sich aber seither immer wieder und die Fertigstellungskosten stiegen immer weiter an. Schon seit mehreren Jahren ging die Polizei dem Verdacht nach, dass massive Korruption daran schuld sei. Erst 2019 waren deshalb ein italienischer Ex-Chef der Betreiberfirma sowie ein Manager einer Zulieferfirma vorübergehend festgenommen worden.