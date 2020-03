Die Frau hatte den Diebstahl erst am Dienstag angezeigt. In der gestohlenen Handtasche hatte sich auch noch das Handy und diverse Bank- und Kundenkarten befunden. Leider hatte die 70-Jährige auch den PIN der Bankomatkarte in der Brieftasche deponiert. So konnte der Dieb im Anschluss seiner Tat mit der Bankomatkarte einige Hundert Euro beheben.