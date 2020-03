Die österreichische Bundesregierung, vor allem die türkise Fraktion rund um Kanzler Sebastian Kurz, wird dafür kritisiert, ihre Informationen an die Öffentlichkeit penibel genau und glattgebürstet zu verbreiten – die oft erwähnte Message Control. Man sagt nur das, was man selbst und an jemand bestimmtes sagen will. Punkt. Abgeschwächt kommt die Nachrichtenkontrolle natürlich in allen Bereichen des Lebens vor.