Wer in Highbury wirklich romantische Gefühle für wen hat, entgeht Emma ganz und gar bei ihren vielleicht gut gemeinten, aber vor allem von Eitelkeit getriebenen Bemühungen. Und so sorgt sie in ihrem Umfeld eher für Frust als für Liebesglück und wird deshalb auch selbst immer unglücklicher. Dass sie nicht nur Verehrer hat, sondern auch eigene romantische Gefühle für jemanden aus dem Dorf entdeckt, macht die Sache nur noch komplizierter.