Anteil an Übergewichtigen steigt

Was sagt uns das am Ende des Tages? Der Anteil an übergewichtigen 18 Jahre alten Männern ist in die Höhe geschnellt - nämlich von 17,2 auf 29,3 Prozent. Aber nicht nur die Kilos spielen eine Rolle in Sachen Untauglichkeit fürs heimische Militär. Die Jugend hat zunehmend psychische Probleme, Allergien, Asthma und Depressionen.