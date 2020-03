E-Scooter-Lenker, aufgepasst: In Bayern gilt – anders als in Salzburg – eine Versicherungspflicht für die trendigen Elektro-Gefährte. Das lernten am Montag drei Salzburger: Laut Freilassinger Polizei fuhr ein 27-Jähriger durch eine Fußgängerzone, als ihn Beamte stoppten. Da er auch noch angab, dass der E-Scooter seinem in Freilassing lebenden Bruder gehöre, erwartet beide ein Strafverfahren wegen fehlender Haftpflichtversicherung. Stunden später bekamen auch zwei Salzburger Studenten mit E-Scootern ein Strafverfahren aufgebrummt. Alle kannten die Regel nicht – wohl auch, weil hierzulande die Haftpflicht über die Haushaltsversicherung gedeckt ist. Die Freilassinger Polizei rät allen Salzburgern, die hier mit E-Scooter fahren, eine eigene Bestätigung der Versicherung mitzuführen.