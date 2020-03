Entlassung voraussichtlich am Donnerstag

Die strenge Quarantäne konnte mittlerweile gelockert werden, als Vorsichtsmaßnahme bleiben die beiden Patienten am Dienstag und Mittwoch aber noch auf der Infektiologie der Innsbrucker Klinik isoliert. Aller Voraussicht nach können sie am Donnerstag die Klinik verlassen.