Bewohner fühlen sich noch in Sicherheit

Dass das Bundesheer an der steirischen Grenze von St. Anna bis zur Soboth Tag und Nacht präsent ist, wirkt auf die Grenzland-Bewohner wie eine Beruhigungspille: „Das erste Mal sehe ich die Männer schon um sechs Uhr in der Früh an meinem Haus vorbeifahren, das gibt einem ein gutes Gefühl“, sagt Anwohnerin Cornelia Fleischhacker.