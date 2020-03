„Will möglichst viel dazulernen“

Neue Erfahrungen im Arbeitsalltag sammeln, Verantwortung übernehmen, in Rollen wie die des Marktmanagers oder Abteilungsleiters schlüpfen - das alles wird in diesen fünf Tagen möglich. „Ich möchte unbedingt Feinkost-Abteilungsleiter werden, in diesen Tagen will ich möglichst viel dazulernen“, verrät Flo (18), der gerade im dritten Lehrjahr ist und sonst im Billa-Markt in Wilhering tätig ist.