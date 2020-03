„Von einer Situation mit einst schmerzhaftem und großem Leerstand sind wir zum Spitzenreiter in der Innenstadtbelebung geworden“, bilanziert Peter Lehner, Wirtschaftsstadtrat von Wels. Das beweist eine aktuelle Untersuchung, der sogenannte City-Retail-Report. Im Vorjahr gab es 46 Geschäfts- und Firmeneröffnungen in der Innenstadt, das führte zu einem hohen und stabilen Vermietungsgrad von 96,5 Prozent in ABC-Lagen. Im Vergleich der 20 größten Städte in Österreich liegt Wels mit einem Vermietungsgrad von 99,7 Prozent in der besten A-Lage auf dem zweiten Platz hinter Linz und Feldkirch. Insgesamt standen lediglich 20 von 331 Shops leer. Mit Ansiedelungen im Traunpark und im Gerstl Haus wurden langjährige Leerstände abgeschlossen.