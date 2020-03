Modell hat sich bewährt

Was in Deutschland bereits seit Jahren Realität ist und sich bestens bewährt hat, soll nun auch bei uns Einzug halten: Eine eigene Berufsausbildung für Autoverkäufer. Bislang war diese in den Autohäusern in verschiedensten Bereichen angesiedelt. Seit sechs Jahren bemühen sich Gremialobmann Dieter Unterberger und sein Stellvertreter Erwin Cassar um eine eigene Ausbildung für Autoverkäufer.