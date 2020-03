Die 58-Jährige erstattete kurz nach 13.30 Uhr auf der Polizeiinspektion St. Pölten-Bahnhof Anzeige und schilderte Beamten, was der Unbekannte in ihrer Gegenwart gesagt hatte. Jedoch habe er nicht gesagt, wo er die Bombe am Bahnhof platzierte, teilte die Frau dort mit. Bei der Durchsuchung wurden von den Ermittlern am Dienstagnachmittag keine verdächtigen Gegenstände entdeckt.