Der italienische Erstligist Cagliari wird ab sofort von Walter Zenga gecoacht! Der Ex-Star-Tormann tritt beim Tabellenelften der Serie A die Nachfolge von Rolando Maran an, der zuvor am Dienstag nach elf sieglosen Spielen in Folge samt Rückfall von Platz vier auf elf entlassen wurde. Die 3:4-Niederlage zu Hause gegen die AS Roma am Sonntag wurde ihm am Ende zum Verhängnis.