Seine Sonderstellung in der Elfer-Familie bringt der Turbo durch einige Design-Eigenheiten zum Ausdruck. So wurde parallel mit der vorn um 4,5 und hinten um 2 Zentimeter verbreiterten Karosserie die Spur beider Achsen vergrößert - vorne um vier, hinten um einen Zentimeter. Erstmals setzt Porsche beim Turbo zudem auf Mischbereifung in verschiedenen Zollgrößen: Vorne sind 20-Zöller mit 255er-Reifen, hinten 21-Zöller mit 315er-Gummis montiert.