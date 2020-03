Der 24-Jährige war gegen 7.15 Uhr mit seinem Pkw auf der Möserer Landesstraße L36 in Richtung Seefeld unterwegs. Am Beifahrersitz befand sich sein 18-jähriger Arbeitskollege. In einer langgezogenen Rechtskurve im Bereich des Gefälles beim „Möserer Gstoag“ kam der Pkw des Mannes ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrbahn.