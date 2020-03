„Ich bin eine lebende Legende und wär schon längst in Rente/Wenn ich nur jemanden fände, der den Job machen könnte.“ So selbstbewusst rappte Moses Pelham vor fast 25 Jahren als Teil des Rödelheim Hartreim Projekts. Seitdem ist viel passiert. So viel, dass der 49-Jährige nun ein Buch über sein Leben schreibt. Aber damit nicht genug: Mit „Emuna“ erscheint dieser Tage ein neues Soloalbum des Musikers.