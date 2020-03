Manchmal tauchen in Wien spannende Lokale an unerwarteter Stelle auf. Warum Gastronom Benjamin Buxbaum gleich neben dem feinen, seinen Namen tragenden Restaurant in der Wiener Innenstadt ein zweites eröffnete, kann er selber nicht so recht erklären, noch dazu, wo im neuen BOXWOOD derselbe Küchenchef für die Karte verantwortlich zeichnet, nämlich Martin Zeißl. Sie wollten ein bisschen Freiraum zum Experimentieren, sagt der Chef. Und tatsächlich sprüht die Küche nur so vor Ideen.